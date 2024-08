F1 GP Olanda | si riparte dalla pole di Norris ancora notte fonda in Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) La F1 è tornata in azione dopo tre settimane di sosta estiva,ndo dal Gran Premio d’. Il circuito di Zandvoort ospita il quindicesimo round della stagione 2024, con le qualifiche che sono andate in scena questo pomeriggio. A spuntarla è stata,una volta, la McLaren. La squadra inglese ha dimostrato un ottimo ritmo sull’asfalto olandese ed entrambi i piloti hanno portato avanti una sessione positiva. Sul finale, è stato Landoa siglare il miglior giro in 1:09.673, mentre Oscar Piastri si è piazzato in seconda fila con un giro in 1:10.172. Tra le due monoposto color papaya è presente l’eroe di casa, Max Verstappen, che ha spinto oltre il limite la propria RB20, senza però trovare laposition. Il numero uno si è dovuto accontentare di una seconda piazza, conquistata in 1:10.029.