Come finisce il film Inganni e bugie | il ricongiungimento tra madre e figlia

(Di sabato 24 agosto 2024) Alla fine delLifetimeLara affronta Jamie in una lotta disperata, ma quest’ultima riesce comunque a fuggire con la bambina. Tuttavia, la sua fuga viene ostacolata quando non riesce a inserire correttamente il seggiolino dell’auto. Questo dà a Lara il tempo necessario per intervenire e, armata di un bastone, riesce a sconfiggere Jamie e a salvare sua. Finalmente riunita con sua, Lara pone fine all’incubo vissuto. Jamie viene arrestata, e Lara e Sam possono finalmente riprendere la loro vita, ora al sicuro dalla minaccia che Jamie rappresentava.racconta la storia di Lara, una donna che sta vivendo la sua prima gravidanza. Desiderosa di condividere l’esperienza con qualcuno, Lara si iscrive a un sito web per future mamme, dove incontra Jamie.