Arriva maxi cartella esattoriale | oltre 170mila euro di vecchie tasse ma il giudice annulla tutto

(Di sabato 24 agosto 2024) La Spezia, 24 agosto 2024 – Pensavano una volta andati in pensione di aver chiuso per sempre i conti con il fisco e di potersi godere così il meritato riposo, dopo una vita passata dietro al bancone del loro negozio. A far sobbalzare sulla sedia una coppia di noti commercianti ultrasettantenni è stata però la lettera consegnata circa due anni dal postino, con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva conto diautomobilistiche, imposte regionali sulle attività produttive, Iva eautomobilistiche. Roba di anni e anni fa per un totale di 173.048«da pagare entro cinque giorni» sottolineano i due commercianti, ancora sconcertati per quanto accaduto benché ilsi sia concluso con il lieto fine, ma solo dopo una battaglia legale.