Ancora messaggi-truffa Emergenza in vallata

(Di sabato 24 agosto 2024) VALDARNO "Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un pò del tuo tempo?". Inizia così ilche da giorni circola sui cellulari, che ha il solo scopo di carpire denaro dai malcapitati. L’allarme è stato lanciato dalla Polizia Postale: questo nuovo raggiro si sta diffondendo anche in Valdarno e ad essere prese di mira sono le applicazioni distica istantanea che "rappresentano sempre di più il veicolo preferito dai cybercriminali – spiegano gli investigatori – per adescare giovani in cerca di lavori che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa".