Allarme sicurezza il dibattito si infiamma | Escalation di furti | basta scuse si agisca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) ", si". Il tema dellailpolitico a Formigine, dove il capogruppo della Lega Davide Romani evidenzia come "il concetto del lavorare per ladi questa amministrazione deve certamente essere rivisto". Romani fa leva, dice, anche sul malcontento della cittadinanza, aggiungendo come "siano ben una settantina i referenti delle famiglie delle vie Gramsci, Puccini e Toscanini che hanno sottoscritto una lettera all’Amministrazione e alla Polizia Locale a seguito – aggiunge l’esponente leghista – del moltiplicarsi negli ultimi giorni di episodi dinel loro quartiere, con una settimana che hanno registrato un tentativo e due colpi andati a segno".