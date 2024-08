A teatro le storie che ci aiutano a riflettere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Spazio al. A settembre aprirà la prevendita per biglietti e abbonamenti agli spettacoli in cartellone nella stagione teatrale 2024-2025, promossa dal Comune di San Giovanni in Persiceto e dal titolo ‘coraggiose’. Il cartellone si compone di sei spettacoli, di cui tre alcomunale e tre alFanin. "Abbiamo deciso di proseguire il filone dellecoraggiose – spiega l’assessore comunale alla Cultura, Maura Pagnoni – perché siamo convinti che ilnon debba essere solo intrattenimento, ma debba essere anche un’occasione di introspezione collettiva. Un momento in cui il singolo spettatore e l’intero pubblico si pongono, insieme a chi è sul palcoscenico, domande cruciali su noi stessi e sulla società di cui facciamo parte". Lo spettacolo inaugurale si terrà sabato 30 novembre al Fanin.