Zelo Buon Persico sotto controllo elettronico | installate 34 nuove telecamere

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Lodi) – Trentaquattrocontrollano. Ammonta a 58.560 euro il contributo ottenuto dal Comune didal Ministero dell'Interno per il rinnovo completo del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Il Comune ha preso il resto dei soldi dal bilancio, progettando nuovi impianti, già installati, per 97.600 euro. Ci sono quindi 34 nuovi dispositivi, tutti attivi e distribuiti in aree chiave del paese. Soddisfatto il sindaco Angelo Madonini: "Ammodernare il sistema di videosorveglianza del nostro territorio ha comportato uno sforzo, anche economico, importante da parte del Comune, ben integrato con una serie di altre iniziative messe in atto negli ultimi anni per rafforzare l’Unione Nord Lodigiano e mettere i nostri agenti nelle condizioni di operare al meglio”.