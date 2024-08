Urgono terzino e attaccante sulla fascia destra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) A una settimana dalla fine della sessione estiva, sul mercato la Spal deve ancora intervenire in maniera pesante. Sia in entrata che in uscita. Le cessioni come sempre sono condizione necessaria per poter procedere con gli acquisti, quindi i riflettori saranno puntati innanzitutto su Andrea La Mantia (foto) e Marcel Buchel, ma anche su Marco Rosafio, Riccardo Collodel e Daniel Dumbravanu per citare alcuni dei giocatori che probabilmente lasceranno Ferrara. Come detto, gli innesti saranno strettamente collegati alle partenze. Le priorità della Spal in entrata sono soprattutto due: undestro e unesterno di. Se a sinistra bene o male la squadra di Dossena appare coperta, la catena diin questo momento non è all’altezza della situazione.