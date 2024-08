The Bear e il peso dell’ambizione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 23 agosto 2024) La terza stagione di Theè arrivata anche in Italia su Disney+, a più di un mese di distanza dall’uscita americana. Nonostante il ritardo, le aspettative sul premiatissimo show di Chris Storer non hanno fatto che aumentare: The2 aveva rasentato la perfezione, tanto a livello narrativo quanto a livello formale, portando alla ribalta cast e produzione in un’ascesa verso l’olimpo della tv. Un percorso che era cominciato con una sorprendente prima stagione e che ha abituato gli spettatori a standard elevatissimi. Opere come Thepermettono a chi osserva di riconoscere il valore della qualità in ogni aspetto di una serie tv, ma rischiano inevitabilmente di trasformare lo spettatore nel giudice più esigente.