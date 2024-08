Sbagliare? Si può e fa parte della crescita Al Marco Polo nascerà la ‘scuola di fallimento’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 - “In un mondo in cui c'è un'attenzione spasmodica alla prestazione e in cui tutti devono "vincere" per forza, come hanno anche dimostrato, per ultime, alcune storie delle Olimpiadi nelle quali sono stati incredibilmente criticati atleti arrivati quarti (nel mondo!), mi sembra importante che la scuola mandi un messaggio: si può”. Ecco perchè Ludovico Arte, dirigente del liceo ed Itt, ha lanciato via social un’idea molto originale, com’è del resto nel suo stile di preside-sperimentatore, da anni in prima linea nel creare una scuola innovativa, incentrata particolarmente sul benessere dei giovani. Ebbene, Arte adesso ha in mente di aprire proprio unadi. Per il momento si tratta di un’idea, che solo nelle prossime settimane prenderà forma in modo concreto.