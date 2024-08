Salerno arrestato ladro seriale in flagranza | tentato furto in una villetta

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024) In data 19 agosto u.s., Personale della Polizia di Stato diè intervenuto in via Fuorni, dietro segnalazione della Sala Operativa, arrestando, indi reato, un uomo resosi responsabile diin abitazione. L’autore del, pluripregiudicato per reati della stessa indole e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si era introdotto pochi minuti prima nel perimetro di una, asportando dalla vettura del proprietario due carte di credito e telefono cellulare. Avvedutasi delin corso tramite il sistema di videosorveglianza, la vittima contattava il numero di emergenza, iniziando a seguire a breve distanza l’autore, fino al sopraggiungere della pattuglia di servizio.