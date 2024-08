Piano salvataggio per colosso costruzioni Rizzani De Eccher

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lo storico gruppo diDedi Udine ha raggiunto l'accordo con le banche e gli altri creditori per ildi rifinanziamento da 4 anni e uscire dalla crisi finanziaria del 2023 e che ha portato a un passivo verso creditori di oltre 900 milioni. Lo riportano alcuni quotidiani del gruppo Nem. L'accordo è stato depositato all' inizio di agosto al Tribunale di Udine che ha accolto la richiesta di prorogare per altri 120 giorni le misure di protezione verso i creditori, per ottenere l'omologa e avviare il. Specializzata nella costruzione di ponti e viadotti, attiva in Italia, Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa, ladeha varato unal quale hanno aderito anche istituzioni come Cdp, Unicredit e Zurich.