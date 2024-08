MeToo a Emily in Paris La serie tv più glamour indaga sulle molestie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Aspettando Raoul Bova e le celeberrime ‘vacanze romane’,inapre il guardaroba dellesul lavoro. La quarta stagione della briosa, colorata e romanticatv con protagonista Lily Collins nei panni dell’americana a Parigi è uscita su Netflix per Ferragosto con i primi cinque episodi (per la seconda parte, ambientata anche in Italia, bisognerà attendere il prossimo 12 settembre) che invitano al binge watching selvaggio e sono i più visti del momento. Tra ménage à trois (anzi a quattro) e campagne pubblicitarie da salvare all’ultimo tuffo,Cooper, esperta di marketing di Chicago naturalizzata parigina, appare adesso non più come una ragazzina disincantata che vive la Ville Lumière come una grande avventura, bensì è più consapevole di sé e di cosa vuole.