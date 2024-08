Medvedev | Ucraina come Sodoma e Gomorra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 9.12 L'"sarà distruttae i demoni cadranno inevitabilmente": ne è convinto il vice capo del Consiglio di sicurezza russo ed ex premier. Su Telegram, scrive anche: "La punizione non arriverà in un futuro lontano, dopo il passaggio all'altro mondo. Al contrario, sarà terrena, crudele e dolorosa, e si compirà presto". Poi, dopo che Kiev ha messo al bando la Chiesa di Mosca: "La vera Chiesa ortodossa nelle ex terre ucraine risplenderà nella sua antica grandezza".