Lugo dopo la pausa estiva riapre la biblioteca ' Trisi'

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Ravenna), 23 agosto 2024 -la consueta, lunedì prossimo (26 agosto)lacomunale ‘Fabrizio’. L'orario di apertura fino al primo settembre sarà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì, mercoledì e giovedì anche al pomeriggio dalle 16 alle 19. In queste settimane sono stati apportati piccoli interventi migliorativi, pensati per rendere sempre più piacevole l'esperienza dei cittadini in, in attesa delle nuove iniziative autunnali. Sono stati riallestiti diversi ambienti: al piano terra, nello spazio lettura quotidiani e riviste e nella sala ‘Terradimezzo’, sono state montate nuove scaffalature, donate lo scorso anno alladal Comune di Volpago, situato n provincia di Treviso; l'area ingresso è stata dotata di nuovi espositori a muro per esporre le novità librarie.