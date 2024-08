Lewis Hamilton ha indossato un altro misterioso orologio IWC

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) I giorni dicome pilota di F1 della Mercedes-AMG PETRONAS sono alla fine, mentre continua a crescere l'eccitazione per il fatto che nella prossima stagione vestirà rosso Ferrari. Il prossimo weekend, in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, quest'hype raggiungerà le stelle. Nel frattempo, però, il pilota che è stato sette volte campione del mondo è ancora un uomo Mercedes con al polso un modello IWC, un uomo immerso in un ruolo che ha abbracciato fino in fondo per un decennio. Fresco di pausa estiva e pronto a riprendere la battaglia a cinque per il secondo posto nel campionato 2024,è sembrato in vena di gareggiare quando si è presentato alle prove del Gran Premio d'Olanda con un look in perfetto stile, sfruttando il paddock come se fosse un red carpet o una passerella della moda.