Le balle di Kamala Harris | sbugiardata in tv durante la Convention che imbarazzo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Constrategicamente lontana da Chicago (era a Milwaukee per un raduno elettorale), allademocratica quella di martedì è stata la serata degli Obama. Sul palco è salito prima Barack, poi Michelle. Ma quella che doveva essere la serata dell'orgoglio black si è trasformata in una maratona di accuse e insulti nei confronti di Trump. Prima con l'ex presidente degli Stati Uniti che, riferendosi a quando il tycoon disse che le folle ai comizi dellaerano finte e create con l'intelligenza artificiale, lo ha attaccato dicendo «ha una vera ossessione per la dimensione delle folle» mentre mimava con le mani le dimensioni di qualcos'altro e ben più intimo. Poi con la ex First Lady che gli ha dato del razzista e del bugiardo («non ha il senso di cosa sia la verità», ha detto Michelle). Qui però casca l'asino, o meglio l'asina.