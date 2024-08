La sinergia sui marchi tra Italo e Snav avanti fino a fine anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prosegueallalatraavviata lo scorso giugno, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa fra treni, bus e navi veloci. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'iniziativa "prevede l'unione dei brand", in base alla quale "alcuni trenipercorrono ad alta velocità i binari italiani con la rappresentazione di traghettisulla fiancata e al contempo alcuni mezzisalpano con un trenoin bella vista sulla livrea". Si tratta di "un primo passo verso la nascita di un network che offrirà un servizio esteso e capillare ad un'utenza di viaggiatori sempre più esigente".