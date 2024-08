Ius scholae è scontro aperto con la Lega di Salvini | dove punta Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) «È più italiano chi è nero e canta l'inno di Mameli o chi non è nero e non canta l'inno di Mameli?». E ancora: «Essere italiano non èto a sette generazioni». Non sono due frasi buttate lì a caso, ma la sintesi perfetta della battaglia che Antoniosta portando avanti da giorni per cambiare le regole sulla concessione della cittadinanza agli stranieri. Il famoso ius, il diritto di diventare italiani dopo aver portato a compimento un intero ciclo scolastico. Ma a cosadavvero il leader di Forza Italia? Ieri, dal palco del Meeting di Rimini, ha potuto verificare di prima persona come questo tema sia molto sentito dall'elettorato moderato, che non gli ha risparmiato applausi quando ha ribadito, ancora una volta, quei concetti che tanto irritano gli alleati mentre trovano calda accoglienza nel centrosinistra.