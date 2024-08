Inter Sky Sport | Stop per Lautaro rimediato affaticamento muscolare in allenamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ansia in casaperMartinez. Secondo quanto riportato da Sky, il capitano nerazzurro non si è allenato, a causa di unagli adduttorinei primi minuti della sessione odierna.sarà rivalutato nelle prossime ore in vista della gara casalinga a San Siro contro il Lecce, ma la sua presenza è a forte rischio. Il tecnico Simone Inzaghi deciderà nella giornata di domani, con Taremi pronto a debuttare in Serie A da titolare al fianco Marcus Thuram.