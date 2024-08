In viaggio per le Marche La sfida dei due atleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Abbraccerà da nord a sud le bellezze del territorio marchigiano, la nuova entusiasmante avventura sportiva che Mirko Fazzini e Marco Luciani,e soci della Lega Navale Italiana di San Benedetto, intraprenderanno sabato e domenica. Il primo a bordo del suo kayak, seguendo dal mare il variegato profilo costiero della regione, il secondo in sella alla sua bici, tra i borghi e i pendii dei Monti Azzurri, il cui filo conduttoe è lo sport e la natura. L’impresa, il cui logo è opera di Tonino Priori, inizierà domani, dalla sede nautica della Lega Navale Italiana di Pesaro, per concludersi domenica nella sede della Lega Navale di San Benedetto, realtà che hanno concesso il patrocinio: glicondivideranno la propria posizione in tempo reale. Ci sarà anche un canale YouTube dedicato alla diretta streaming dell’evento in mare.