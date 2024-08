Il Napoli visto a Verona e il mercato | parla Francesco De Luca

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoDe. Di seguito le parole del giornalista de Il Mattino. “Secondo tempo del? Penso che sia stato trattato anche con generosità ilnel primo tempo. A me non è piaciuto, perché è stato troppo scolastico. Ha avuto delle occasioni, ma da una squadra come ilmi aspettavo di più. La ripresa ci ha riportati all’anno scorso. Vediamo se il lavoro di Conte e della società può sistemare la situazione”., i ‘consigli’ di De“Non puoi mandare via tanti calciatori. Devi prendere dei rinforzi, per far si che alcuni calciatori diventino riserve. La scelta di Neres mi sembra chiara: diventerà il titolare al posto di Politano, perché il club partenopeo ha fatto un investimento importante.