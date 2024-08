Gotti il mercato richiama un titolare | presenza a rischio in Inter-Lecce!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il calcioestivo disturba il campionato, in particolare Luca. Il mister del club salentino rischia di perdere una pedina importante alla vigilia di. CAMPO E– Manca un giorno ae i due allenatori, Simone Inzaghi da una parte e Lucadall’altra, mettono a punto le scelte per le rispettive formazioni. Ma colancora in corso e particolarmente attivo tutto può cambiare nel giro di pochi minuti, con ripercussioni anche sul campo. In questo caso la lente d’ingrandimento è tutta su Valentin Gendrey, terzino destro del club salentino e finora inserito nella probabile formazione diper. Sul difensore giallorosso, però, nelle ultime ore c’è il forte pressing dell‘Hoffenheim, determinato ad ottenerlo.