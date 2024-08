F1 risultati e classifica FP1 GP Olanda 2024 | Norris precede Verstappen Sainz 4 con la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le prove libere 1 del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort, sono state caratterizzate da vento e pioggia nei primi tre quarti d’ora. Soltanto negli ultimi quindici minuti i piloti hanno potuto girare con gomme soft e cercare il tempo di spessore. Landoha firmato il miglior tempo in 1:12.322 al volante della McLaren,ndo di due decimi la Red Bull di Max. Alle spalle del tre volte Campione del Mondo si è piazzato Lewis Hamilton con la Mercedes, appena davanti alladi Carlose al compagno di squadra George Russell. Sorprendente sesta piazza per la Williams di Alexander Albon are l’altra McLaren di Oscar Piastri e le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Charles Leclerc è soltanto 13mo con l’altraa 1.984 di distacco dalla vetta, subito dietro alla Red Bull di Sergio Perez.