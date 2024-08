È caldo l’asse di mercato tra Napoli e Roma | prende forma uno scambio clamoroso!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono giorni caldi in casasul fronte. Gli azzurri potrebbero mettere a segno unocon la. Ildelnon è di certo terminato, ancor più dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona. La società azzurra è attivissima sulle operazioni in entrata, ma al tempo stesso anche sulle uscite. L’obiettivo è sistemare quei calciatori ritenuti “estranei” al progetto, per poi provare a rinforzare la squadra. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro di Cyril Ngonge. L’attaccante arrivato asolo pochi mesi fa, non rientra nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale potrebbe approdare altrove. Infatti, la società azzurra potrebbe cedere il giocatore mettendo a segno un importantecon la, possibilecon la: i protagonistipotrebbero mettere a segno unomolto importante.