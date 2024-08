Digital product passport la nuova iniziativa europea per la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nel marzo 2022 era stato proposto dalla Commissioneil Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili o Espr. In questo provvedimento che sarà applicato nei prossimi anni prevista unimportante come ilche favorisce la circolarità e ladell’economia. Lo scopo dell’Espr è infatti migliorare la produzione economicadiminuendo le emissioni di gas in modo considerevole entro il 2030 Il, l’Espr e laeconomia circolare, fonte europarl.europa.