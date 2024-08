Cerbiatto investito e ferito | lo salva una coppia di fiorentini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 - La mamma, proprio come quella di Bambi, sicuramente lo aveva avvertito dei pericoli che corrono tutte le creature della foresta, specie le più indifese come lui. Ilperò, per motivi non chiari, è finito lungo una strada di passaggio e un automobilista lo halasciandolo lungo via Virginio nei pressi di Ginestra Fiorentina. L'episodio è avvenuto il 13 agosto, intorno alle 21.30. Fortunatamente il piccolo animale è stato trovato da unadiVanni Bacci ed Eleonora Nelli che, al rientro delle vacanze in Grecia, passavano di lì. "Eravamo appena scesi dall'aereo e, dopo aver preso la nostra Lillì dalla pensione per cani a Montespertoli, eravamo lungo la strada che ci avrebbe portati alla Fipili" raccontano. Erano quindi in auto quando a un certo punto, proprio nei pressi di una curva, hanno visto Bambi a terra.