Barcellona Flick | Spero che Dani Olmo possa debuttare domani

(Di venerdì 23 agosto 2024) Perso Gundogan, tornato al Manchester City, l’allenatore del, Hansi, spera di poter farin Liga il nuovo acquisto. Il fantasista della nazionale spagnola è stato prelevato dal Lipsia ma non è ancora stato registrato nella Liga a causa delle difficoltà finanziarie del club catalano. La cessione del centrocampista tedesco però dovrebbe aver risolto la questione. “I conti non sono il mio lavoro, io lavoro con la squadra e mi piace quello che vedo,è pronto a giocare e speriamo chesia in squadra“, ha dettonella conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Athletic Bilbaoha poi aggiunto: “è un giocatore eccezionale,di averlo in squadra il prima possibile.