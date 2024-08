Violentata dal mio patrigno a 12 anni il primo test di gravidanza Era positivo | il racconto da brividi di Hadley Duvall al Convegno di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sale sul palco, mano in tasca, prende il microfono e accenna un minimo sorriso, forse per l’imbarazzo. Poi, da quella voce, che in realtà appare ferma e sicura esce una storia tragica, tremenda, che sarebbe potuta capitare a chiunque, ma è capitata a lei. E ora la racconta, perché se non puoi cancellare il passato, forse puoi prevenire il futuro. È la storia drammatica di, che pochi giorni fa è salita sul palco delnazionale dei democratici in vista delle elezioni presidenziali americane a favore di. Oltre a fare il giro del web,lo ha commosso. “Crescendo, ero una ragazza tutta americana: capitana della squadra di calcio, capitana del gruppo cheerleader, Reginetta del ballo, e sopravvissuta – spiegache, esita un momento, sorride, e prosegue -. Sono statadal miodopodi abusi sessuali”.