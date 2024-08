Vicenza animatrice del campo estivo ricoverata per tubercolosi | scatta la profilassi su sessanta bambini 

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un’di un centrodi Tezze sul Brenta, nel Vicentino, è risultata positiva ai test per la. La 38enne – rientrata da un viaggio all’estero – è, in isolamento, all’ospedale di Bassano per le terapie del caso. Il suo quadro clinico, spiega il Corriere della Sera, non desta preoccupazione. Ma itra bambini e adolescenti che hanno preso parte al centro, con cui cui la donna è venuta a contatto tra giugno e luglio, dovranno sottoporsi agli esami per la Tbc e a eventualeantibiotica. Lo ha reso noto il Servizio Igiene e Sanità pubblica (Sisp) dell’Usl Pedemontana: «In questi casi, le linee-guida per il controllo dellanella Regione prevedono l’identificazione e la sorveglianza delle persone venute a contatto stretto con il malato, al fine di prevenire lo sviluppo di altri contagi.