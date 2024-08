Viareggio muore a due mesi nella culla | il neonato alla nascita era positivo alla cocaina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tragedia a, dove ieri, 21 agosto, è morto undi due. Il piccolo si trovava nelle suain una casa famiglia della città. In precedenza era risultato: la madre aveva problemi di tossicodipendenza. Il bimbo quindi era stato allontanato e assegnatostruttura, dove poteva comunque essere visitato dai genitori. Nel frattempo ilveniva seguito con attenzione dai sanitari. Il suo decesso è stato improvviso. Il personale lo ha trovato che non respirava più, intorno alle 4 di notte. L’rme è stato immediato, con i soccorritori del 118, i volontari della Croce verde e i carabinieri che si sono precipitati per soccorrere il piccolo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.