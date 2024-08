San Giuliano niente fuochi | Così il centro si svuota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Voglio sapere il motivo per cui non si fanno più id’artificio a San. Nessuno l’ha mai spiegato, ma la conseguenza è che ilsipresto nonostante la festa e il commercio ne risente". Queste le parole di Ezio Taccari (nella foto), titolare dell’omonimo bar in via Garibaldi, sulla mancata presenza dello spettacolo pirotecnico per la festa del patrono di Macerata, a fine mese. Ormai da qualche anno quei giochi di luce prima ben visibili da viale Leopardi, capaci di inchiodare una lunga scia di curiosi attorno alle mura, non sono più parte del programma. Una decisione che lascia l’amaro in bocca a Taccari, che spiega: "Ili fanno ovunque e servono molto anche per il commercio. Il giorno di Sanle bancarelle vanno via alle 21.30 e di conseguenza le vie sino.