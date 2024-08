Salvato il cane di Alain Delon | Non sarà ucciso per essere sepolto con lui

Leggi tutta la notizia su notizie

Il cane di Alain Delon non verrà soppresso come aveva chiesto lui prima della sua morte, la decisione è della stessa famiglia Loubo, l'amatissimo cane di Alain Delon, non verrà seppellito con la star del cinema così come avrebbe voluto lui. A dichiararlo, lo scorso martedì, è stata la stessa Fondazione Brigitte Bardot dopo che, emersa la notizia, è scoppiata la protesta degli attivisti per i diritti degli animali. Una delle ultime volontà espresse dallo storico attore francese, deceduto domenica all'età di 88 anni, era che i suoi due malinois belgi venissero soppressi con umanità e sepolti nella tomba insieme a lui. Un desiderio che ha gettato ombre e critiche sulla sua figura per la gravità della richiesta.