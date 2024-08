Paura a bordo passeggero apre portellone dell’aereo e passeggia sull’ala | arrestato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Momenti di apprensione e incredulità per le persone adi un aereo. Unha aperto improvvisamente ildi emergenza, mentre il mezzo era atterrato sulla pista. Una decisione fulminea da parte dell’uomo, che è riuscito ad eludere il controllo degli assistenti di volo e degli altri passeggeri, che comunque avevano notato alcuni suoi strani atteggiamenti. Dopo che l’aereo ha effettuato l’atterraggio, questonon ha aspettato di scendere dal velivolo come tutti gli altri ma ha preferito optare per una scelta clamorosa. Ha dunque aperto ile ha iniziato a camminare, dopo aver fatto calare lo scivolo. Inevitabile l’intervento della polizia all’aeroporto. Leggi anche: Ritorno incubo dalle vacanze, 150 passeggeri bloccati in aereo.