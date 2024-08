Operato al polso | stagione finita per il tennista di Latina Giulio Zeppieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Ciao ragazzi. Il problema alera più serio del previsto, così sono stato costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico in artroscopia a Barcellona”. Queste la prole che in questi minuti, il mancinodi, ha affidato ai suoi canali social. In effetti era un po’ che non lo si vedeva in campo, ed ecco ora spiegato il motivo.ha quindi spiegato i tempi di recupero e le prospettive per il ritorno in campo. “Tra gesso – continua – tutore e riabilitazione starò fermo altri tre mesi. L’obiettivo è giocare le qualificazioni degli Australian Open a gennaio 2025. Grazie per i messaggi che mi avete inviato in queste difficili settimane: sono pronto a lavorare al massimo per rientrare in forma all’inizio della prossima. A presto!” Un in bocca al lupo per una pronta guarigione a, da parte della redazione di DayItaliaNews.