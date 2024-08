Oggi a Caserta la presentazione della 7^ edizione di Un Borgo di Libri

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024), alle 11:30, nella sala giunta del Comune di, si terrà la conferenza stampa didel cartellone definitivo di “Undi”. Al lanciosettimadel festival saranno presenti il sindaco di, Carlo Marino, e l’ideatore e direttorerassegna, Luigi Ferraiuolo. “Questa– spiega una nota – vuole essere un invito a riscoprire le virtù e la conoscenza dell’uomo in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale vuole prepotentemente imporsi nella vita di ogni giorno. Ecco, quindi, il tema “Intelligenza Naturale, fatti non foste a viver come bruti”.