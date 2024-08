Notizie SSC Napoli manca pochissimo per Gilmour | c’è una novità nella formula

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Billyè sempre più vicino al: nelle prossime ore è in arrivo la fumata bianca decisiva per il suo sbarco nel campionato italiano.sempre meno al gong finale della sessione estiva di mercato e ilha l’obbligo di accelerare sul mercato per regalare al tecnico Antonio Conte una rosa di livello. La disfatta contro l’Hellas Verona della prima giornata di Serie A è un campanello d’allarme fin troppo evidente per la società partenopea, che si pone come obiettivo minimo il ritorno in Europa, magari dalla porta principale della Champions League. A proposito di mercato, ilnelle scorse ore ha annunciato l’arrivo di David Neres dal Benfica (affare a titolo definitivo, da poco meno di trenta milioni di euro) ed è pronto a portarsi avanti sia sul fronte Romelu Lukaku che per Billy