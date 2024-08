Non stiamo più insieme Uomini e Donne la coppia più bella scoppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Manca poco all’inizio delle registrazioni della nuova edizione di. Amedeo Venza ha anticipato che le riprese cominceranno il 28 agosto e il pubblico deve prepararsi a grandi sorprese, soprattutto nel cast del trono classico. Anche Lorenzo Pugnaloni ha lanciato diverse bombe, tra cui quella del possibile arrivo sul trono rosso di Maria De Filippi di un ex Temptation Island e Grande Fratello. Ovviamenteparlando di Mirko Brunetti. “Mirko come tanti altri dopo aver assaggiato questo mondo ha capito di esserne attratto sempre di più. Le sta provando tutte. Provini su provini. Email su email. Chiamate su chiamate. Nulla contro. Ma almeno non fate i finti ipocriti. Siete tutti uguali. Andate a lavorare ma sul serio però”, ha riportato l’esperto di gossip.