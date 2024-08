Non solo Dybala I più famosi No grazie del calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Nell’epoca attuale in cui il denaro e la fama sono irresistibili, Pauloha rifiutato una faraonica proposta proveniente dall’Al Qadsiah, club saudita, con il quale sembrava tutto fatto. Ma nonostante 75 milioni di buone motivazioni per salutare la Roma e volare in Arabia, la Joya ha scelto di mettere radici a Roma, nel quale è ormai un Imperatore. Il caso dinon è, però, unico nel. E’ raro certo, ma non un unicum. Ci sono stati, infatti, altri esempi di giocatori che hanno deciso di mettere radici in una città, rifiutando allettanti offerte provenienti da club più blasonati o ricchi. Vediamone alcuni. Roma, dai la 10 aGigi Riva, Cagliari a vita Non so se è il più famoso, ma sicuramente il più simbolico.