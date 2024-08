Napoli | annullato il concerto a mare di Franco Ricciardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non si terrà ildiprevisto per il prossimo 25 aprile. Il cantante si sarebbe esibito a bordo di una chiatta al largo del lungodi. Questa mattina, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele di Bari e presieduto dal vice prefetto vicario Gaetano Cupello, si è trattata la questione inerente l’eventuale svolgimento del, alla presenza del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, del rappresentante della Capitaneria di Porto e di uno degli organizzatori dell’evento.