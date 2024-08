Nanni Moretti si confessa | Mai condiviso la logica della doppia verità di sinistra io ero per la sincerità…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Fin dai miei esordi è stato detto che io avrei raccontato con i miei film un’intera generazione. In quegli anni ero insofferente a questa lettura, che ritenevo troppo socioe poco attenta al come i miei film venivano realizzati. In poche parole, mi sentivo trascurato come regista e invece considerato una specie di portabandiera dei giovani. Bene, ho cambiato idea. Se davvero con i miei film sono riuscito a raccontare una generazione, i suoi desideri, i suoi inciampi e le sue paure, beh, considero questo fatto una fortuna, un privilegio e un onore”. Lo afferma il regista e attorein uno scritto pubblicato per il dossier del Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale realizzato in occasione del restauro del film “Ecce bombo” (1978) che verrà presentato durante l’81esima Mostra del Cinema di Venezia, nella selezione di Venezia Classici.