Morti per caldo entro 2100 triplicheranno in Europa | Italia tra Paesi più colpiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi anni, l'ha vissuto alcune delle sue estati più calde, che hanno coinciso con alti tassi di mortalità. E secondo le previsioni contenute in uno studio pubblicato su 'The Lancet Public Health', proprio i decessi perestremo potrebbero triplicare nel Vecchio continenteilcon le attuali politiche climatiche, soprattutto tra le persone che vivono nelle zone meridionali. L'risulta fra iche verrebbero maggiormenteda questo peggioramento legato al riscaldamento globale, insieme a Spagna,, Grecia e parti della Francia. Mentre per quanto riguarda ilegati al freddo estremo, si prevede nel continente un leggero caloil. Nel determinare le maggiori disparità su questo fronte incidono sia il cambiamento climatico che l'invecchiamento della popolazione.