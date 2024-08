Luna Rossa vuole andare al Max I riminesi sognano l’impresa | Le proveremo tutte per vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il sogno ora può davvero prendere il largo. Con le prime regate preliminari (non si assegnano punti) che prendono il via oggi a Barcellona, si aprirà la 37esima edizione dell’America’s cup. E, che nel 2021 sfidò i campioni di New Zealand dopo aver superato tutti gli altri rivali nella Louis Vuitton cup,finalmente portare in Italia il trofeo di vela più prestigioso del mondo. Lo farà, ancora una volta, con un equipaggio che parla tanto romagnolo. Con il riminese Max Sirena, che di America’s cup ne ha già vinte due (con i team Oracle e New Zealand) ancora una volta nel ruolo di protagonista, da direttore e skipper dell’equipaggio. Sirena, che è alla sua settima partecipazione al trofeo, non si nasconde: "Dobbiamo provare a, non facendoci distrarre da quello che si dice sui media Daremo tutto".