La scuola e quei tre mesi di vacanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Lanon è un parcheggio, sono i genitori che devono organizzarsi”, “Ai miei tempi lafiniva a giugno e ricominciava a ottobre e siamo tutti sopravvissuti”. Sono queste alcune delle frasi-tipo che i genitori si sentono rivolgere quando si criticano i tre (abbondanti)didelle scuole italiane. E in effetti chi dice che si è sempre fatto così non ha torto: si va avanti in questo modo da decenni. Peccato che si tratti di un’organizzazione del calendario che aveva un senso forse trent’anni fa ma che si ricollega a un’immagine di società che – volenti o nolenti – oggi semplicemente non esiste più.