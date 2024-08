La città celebra san Filippo Benizi Il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) TODI- Domani, come da tradizione, lae la Comunità dei Servi di Mariano la festa di San, compatrono, presso la chiesa a lui dedicata in via Giacomo Matteotti. Una figura, quella del Santo, cui la comunità è particolarmente legata: secondo la sua Vulgata morì il 23 agosto 1285 nel convento dei Servi di Maria di San Marco in Todi. Le sue spoglie, riesumate il 10 giugno 1317, vennero poi trasferite nella chiesa di Sandi Todi, dove ancora oggi si trovano le sue reliquie. Ed è in questa chiesa che si terranno lezioni durante tutto l’arco della giornata: alle 18 l’Eucaristia Solenne sarà presieduta dal Vescovo, Monsignor Gualtiero Sigismondi. Saranno presenti le autorità, civili e militari, verrà distribuito il pane a l’acqua benedetti nella giornata di oggi.