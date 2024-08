Judo l’Italia Cadetti in preparazione al Centro Olimpico Fijlkam di Ostia per i Mondiali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – E’ in raduno alMatteo Pelliconedidi. Gli Azzurrini sono inper gli imminentiUnder 18 a Lima, in Perù. La competizione prenderà il via il 28 agosto. I convocati, lo staff tecnico e le interviste – Fonte.it) La squadra è composta da sette atleti nelle categorie maschili ed otto atlete nelle categorie femminili. Si tratta di Thomas Ghidoni, Andrea Ruggieri (50), Thomas Sassi (55), Thomas Palillo, Raffaele Sodano (60), Leonardo Copat, Alex Carta (81); Aurora Ferro, Rachele Ciavurro (40), Rachele Moruzzi (48), Alice Bersellini (52), Giulia Sorelli, Martina Capezzuto (57), Laura Covre, Maila Pagliaro (63). Tecnici: Luca Ravanetti, Francesca Campanini, Massimiliano Pasca, Stefano Sorelli, Daniele Blancuzzi; Dottore: Stefano Bonagura; Fisioterapista: Alessandro Di Segni.