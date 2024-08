Inter e Milan? Perché sono due pareggi molto diversi la sentenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Vedendo quanto sta succedendo a Bergamo, prima di ogni cosa, ci sembra giusto evidenziare i comportamenti tenuti da chi dovrebbe scendere in campo a rappresentare il blasone di una società. Noncertamente in linea con chi li paga oltretutto profumatamente. Dopo aver ottenuto una dipendenza un po' atipica considerando i loro emolumenti, adesso i giocatori per liberarsi cercano la via dei “parametri zero” ma quello che è peggio stanno anche cercando di non rispettare le firme sui contratti quando capita loro una buona opportunità, vedi Koopmeiners (Juve) e Lookman (Psg). Mandano i loro procuratori a dire in società e pubblicamente di voler andar via e se ne infischiano dei contratti pluriennali da loro sottoscritti. E non solo, una volta dichiaratisi, si rifiutano anche di scendere in campo con quella che dovrebbe ancora essere la loro squadra.