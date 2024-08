Il trucco per fare video di nascosto con il tuo smartphone | tutti lo stanno provando

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Esiste un metodo per registrareanche a schermo spento: ilindiscreto che in pochi conoscono. Quando la tecnologia si fonde con la legge, è difficile avere strumenti specifici che consentono di andare ad agire in situazioni complesse. Basti pensare alla privacy, spesso violata da app che permettono di monitorare i movimenti di una persona e sapere nel dettaglio ogni sua azione. Tuttavia, ogni strumento, se utilizzato in maniera benevola, ha la sua utilità. Come registrarein totale anonimato – cityrumors.itSempre prendendo il caso del controllo di un cellulare altrui, le app dei genitori si rivelano utilissime per capire dove si trova il minore e quali siti e applicazioni sta visitando. Ed è qui che si apre uno scenario più complesso: quello della registrazione di audio e immagini senza consenso.