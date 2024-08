Il matrimonio fa invecchiare meglio l’uomo della donna | vale anche per chi è senza fede al dito Ecco perché

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Finché morte non ci separi, in salute e malattia, recita un passaggio del rito che sancisce l’unione di due anime nel, la formula del consenso del rito che i coniugi devono confermare durante la celebrazione del sacramento davanti all’altare. Ma come procede il seguito? Cosa avviene dopo, durante i lunghi anni (si spera) di un’unione sugellata alla predi testimoni, amici e parenti? Ce lo dice un nuovo studio firmato da ricercatori dell’università di Toronto che hanno seguito oltre 7mila canadesi, di mezza età e anziani, per circa tre anni. Scoprendo che ilè fortemente associato a una salute e a un benessere ottimali negli uomini alle prese con l’età che avanza.