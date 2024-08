Il Campo largo sta evaporando | situazioni surreali e mine vaganti dalla Liguria a Bari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) In“sto aspettando che il centrosinistra ligure chiarisca sui punti programmatici aperti da che parte sta. Faccio un esempio, la Gronda è necessaria per Genova”. Matteo Renzi ha pronunciato queste parole su La7 a In Onda, ma dovrà aspettare un bel po’. Per ora di chiarezza inproprio non è il caso di parlare: nel centrosinistra non hanno neanche certezza sul candidato da proporre alle Regionali d’autunno, figurarsi. Il “” per meglio dire sta facendo il bagno “al”, è in alto mare, bisogna prendere il binocolo per avvistarlo prima che affoghi del tutto. Ma il leader di Iv non può chiamarsi fuori da questo guazzabuglio informe.: Ilha due candidati separati. L’ira di Orlando Andiamo per ordine.. Come accennato giorni fa sul Secolo, alcuni sondaggi sono terrificanti per il Pd e alleati.